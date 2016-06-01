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TLCOM TIDE AFRICA FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.760.402,98 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 8.760.402,98 €
Unterzeichnungsdatum
14/07/2017 : 4.380.201,49 €
14/07/2017 : 4.380.201,49 €
Andere Links
Related public register
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TLCOM TIDE AFRICA FUND
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TLCOM TIDE AFRICA FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2017
20160092
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TLCOM TIDE AFRICA FUND
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 10 million (EUR 12 million)
USD 100 million (EUR 116 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity participation in TLcom TIDE Africa Fund, a new venture capital fund managed by TLcom Capital LLP, focusing on technology opportunities in Sub-Saharan Africa (mainly Kenya, Nigeria and Ghana), at the start-up and expansion stages.

The fund aims to generate a substantial return on investment for its investors coupled with a significant developmental impact, given (i) its focus on businesses providing innovative and affordable solutions for the base of the pyramid; (ii) its potential to create quality jobs; (iii) its provision of seed and early stage financing to African companies; and (iv) its technical support to innovative businesses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

Weitere Unterlagen
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TLCOM TIDE AFRICA FUND
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TLCOM TIDE AFRICA FUND
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TLCOM TIDE AFRICA FUND
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66803564
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160092
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Ostafrika
Regionalvorhaben - Westafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TLCOM TIDE AFRICA FUND
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248952821
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160092
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Ostafrika
Regionalvorhaben - Westafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TLCOM TIDE AFRICA FUND
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TLCOM TIDE AFRICA FUND
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Übersicht
TLCOM TIDE AFRICA FUND
Datenblätter
TLCOM TIDE AFRICA FUND

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen