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VIOTIA WIND PARKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.618.257 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 23.618.257 €
Energie : 23.618.257 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2017 : 7.365.153 €
19/07/2017 : 7.801.721 €
19/07/2017 : 8.451.383 €
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29/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VIOTIA WIND PARKS - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Mougoulios
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29/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VIOTIA WIND PARKS - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Mavroplagia-Kastro
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Finanzierung aus dem Juncker-Plan für Windparks: EIB vergibt 24 Millionen Euro an Terna Energy-Gruppe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2017
20160077
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VIOTIA WIND PARKS
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 24 million
EUR 55 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a 50MW onshore wind park portfolio comprising three wind farms located in the wider Tanagra municipality in Viotia, Greece.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action (transversal).The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest (energy/renewable energy).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Wind farms fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. It is therefore up to the Member State's competent authority to judge whether an individual wind farm requires an EIA or not, based on criteria defined in Annex III of the EIA Directive. The project has been screened-in according to Greek law and each wind farm underwent an individual EIA process. No significant negative impacts were identified. All permits appear to be in place, including an Environmental Terms Approval based on an Environmental Impact Studies. The closest Natura 2000 site (SPA, Oros Parnitha) is ca. 5 km – 10km away from the sub-projects. During appraisal, the authorisation procedure of the project, incl. public consultations, and its compliance with applicable EU Directives (EIA, Habitats and Bird Directives), will be reviewed. If necessary, a Form A/B will be requested from the competent authorities.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - VIOTIA WIND PARKS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - VIOTIA WIND PARKS
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2016
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67724107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160077
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIOTIA WIND PARKS
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68149604
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160077
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VIOTIA WIND PARKS
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90650486
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160077
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VIOTIA WIND PARKS - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Mougoulios
Datum der Veröffentlichung
29 Sep 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64916981
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160077
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VIOTIA WIND PARKS - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Psiloma
Datum der Veröffentlichung
29 Sep 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64916697
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160077
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VIOTIA WIND PARKS - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Mavroplagia-Kastro
Datum der Veröffentlichung
29 Sep 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64919282
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160077
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen