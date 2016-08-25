VIOTIA WIND PARKS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
Construction and operation of a 50MW onshore wind park portfolio comprising three wind farms located in the wider Tanagra municipality in Viotia, Greece.
The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action (transversal).The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest (energy/renewable energy).
Wind farms fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. It is therefore up to the Member State's competent authority to judge whether an individual wind farm requires an EIA or not, based on criteria defined in Annex III of the EIA Directive. The project has been screened-in according to Greek law and each wind farm underwent an individual EIA process. No significant negative impacts were identified. All permits appear to be in place, including an Environmental Terms Approval based on an Environmental Impact Studies. The closest Natura 2000 site (SPA, Oros Parnitha) is ca. 5 km – 10km away from the sub-projects. During appraisal, the authorisation procedure of the project, incl. public consultations, and its compliance with applicable EU Directives (EIA, Habitats and Bird Directives), will be reviewed. If necessary, a Form A/B will be requested from the competent authorities.
The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.