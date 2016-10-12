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ITALGAS GAS SMART METERING

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 300.000.000 €
Energie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2016 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS GAS SMART METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS GAS SMART METERING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2016
20160055
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALGAS GAS SMART METERING
ITALGAS SOCIETA ITALIANA PER IL GAS SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 620 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

2017-2020 roll-out of gas smart meters

The project aims to improve efficiency of the gas distribution system as well as to increase customer information and awareness. The project will allow remote reading and more frequent consumption information, with a potential positive impact on the operation of the networks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on their technical characteristics, the installation of smart meters and their operational systems do not require environmental impact assessments. The main environmental considerations expected to arise relate to issues around the handling, disposal and storage of large volumes of old gas meters. During appraisal, the promoter's environmental, health and safety procedures will be assessed to determine that they are acceptable and in line with Bank environmental and social (E&S) requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with public procurement rules as defined in the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS GAS SMART METERING
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS GAS SMART METERING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS GAS SMART METERING
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68174589
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160055
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS GAS SMART METERING
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149865148
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160055
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS GAS SMART METERING
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS GAS SMART METERING
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Datenblätter
ITALGAS GAS SMART METERING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen