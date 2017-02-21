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ALLIANDER ELECTRICITY NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 300.000.000 €
Energie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/07/2017 : 300.000.000 €
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26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALLIANDER ELECTRICITY NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB fördert Ausbau des Stromnetzes von Alliander

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2017
20160052
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALLIANDER ELECTRICITY NETWORK
ALLIANDER NV, LIANDER NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 729 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme to develop and modernise electricity distribution infrastructure in the Netherlands during the 2017-2018 period.

The overall purpose of the project is to modernise the network in order to secure the electricity supply, the quality of the service and to cater for new system users.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns electricity distribution schemes, some of which will usually fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU) which requires the competent national authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment. The need of an environmental impact assessment for individual components and the screening decisions from the competent authorities will be further investigated during appraisal. The main impacts that can be typically expected for the project relate to noise nuisance and disturbance during construction, vegetation clearance, visual impact, electromagnetic fields as well as impact on flying vertebrates. The actual impacts as well as the planned mitigation measures will be reviewed during appraisal.

The bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALLIANDER ELECTRICITY NETWORK
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Niederlande: EIB fördert Ausbau des Stromnetzes von Alliander

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALLIANDER ELECTRICITY NETWORK
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72934403
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160052
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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