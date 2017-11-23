HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of investments in waste collection, treatment and disposal activities.
The project aims at achieving the objectives as per EU Directives, which govern the waste management sector in member states. It will contribute to further diversion of biodegradable waste going to landfills and is expected to contribute to meeting the respective regions' targets for diversion of waste from landfills, as well as to increase recycling of materials and energy recovery from residual waste, in line with the requirements of the Landfill Directive 1999/31/EC and Waste Framework Directive 2008/98/EC. The project also aims at recovering secondary raw materials in order to reach a better recycling rate within the catchment area, in line with Circular Economy principles. In addition, the project will contribute to achieving climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from waste, and by substituting energy generated from fossil origin.
By virtue of its technical characteristics, some of the sub-projects might be subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). The Bank's services will verify the environmental aspects during the project's due diligence. Overall, the investments are expected to have a positive net environmental and social impact, considering their contribution to increasing materials and energy recovery from waste, and to decrease the environmental and climate change impact from current facilities and operations. The investments will contribute to compliance with the Waste Framework Directive 2008/98/EC and the Landfill Directive 99/31/EC.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU and/or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. The promoter most commonly uses a qualification system for works, goods and services to create centralised tender lists and award framework contracts to qualified bidders.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.