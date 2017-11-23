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HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 110.000.000 €
Müllbeseitigung : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/01/2018 : 110.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/01/2018
20160029
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES
HERA SPA,HERAMBIENTE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 227 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments in waste collection, treatment and disposal activities.

The project aims at achieving the objectives as per EU Directives, which govern the waste management sector in member states. It will contribute to further diversion of biodegradable waste going to landfills and is expected to contribute to meeting the respective regions' targets for diversion of waste from landfills, as well as to increase recycling of materials and energy recovery from residual waste, in line with the requirements of the Landfill Directive 1999/31/EC and Waste Framework Directive 2008/98/EC. The project also aims at recovering secondary raw materials in order to reach a better recycling rate within the catchment area, in line with Circular Economy principles. In addition, the project will contribute to achieving climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from waste, and by substituting energy generated from fossil origin.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics, some of the sub-projects might be subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). The Bank's services will verify the environmental aspects during the project's due diligence. Overall, the investments are expected to have a positive net environmental and social impact, considering their contribution to increasing materials and energy recovery from waste, and to decrease the environmental and climate change impact from current facilities and operations. The investments will contribute to compliance with the Waste Framework Directive 2008/98/EC and the Landfill Directive 99/31/EC.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU and/or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. The promoter most commonly uses a qualification system for works, goods and services to create centralised tender lists and award framework contracts to qualified bidders.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES
Datum der Veröffentlichung
27 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75004496
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175146270
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Alimpet PET line - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Ambientale parte 2
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175178148
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Trieste - Link to EIA report
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
176702323
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Imola (Bologna) - new biogas engines - Link to EIA report
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
176694031
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Progettuale
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175189419
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Finale Emilia (Moderna) - Link to EIA report
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
176715696
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Rimini & Moderna - Link to EIA report
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
176709971
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Alimpet PET line - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175195337
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Saint'Agata (Bologna) - Link to EIA report
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
176702696
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Imola (Bologna) - Replacement of storage tanks - Link to EIA report
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
176718054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175160128
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Alimpet PET line - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Ambientale parte 1
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175161970
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Alimpet PET line - Studio di Impatto Ambientale - Quandro Progettuale
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175192232
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Quadro Ambientale
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175188659
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES - Adjustment of Tremonti - Studio di Impatto Ambientale - Piano Ripristino Ambientale
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2023
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175168439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - HERA ENVIRONMENTAL&CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169928850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160029
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
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Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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