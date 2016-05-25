DEUTSCHE TELEKOM MOBILE BROADBAND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns investments in the expansion and modernisation of the promoter's mobile 3G/4G broadband network. The objective is to create a more competitive network with increased network coverage and more capacity for a wider provision of advanced mobile data services in Germany. The operation will be implemented in the years 2016 to 2017.
After the project implementation the promoter will be able to provide 4G-based services on a very wide network footprint; the network should be also strong enough to cope with the expected high network growth. Telecommunications has the widely reported direct and indirect effect of increasing growth and creating high-quality, innovation-based employment.
The installation of mobile telecommunication networks does not fall under either Annex I or II of Directive 2011/92/EU as amended, and is therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore it is not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.