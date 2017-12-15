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HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB

Unterzeichnung(en)

Betrag
68.165.667 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 68.165.667 €
Energie : 3.408.283,35 €
Industrie : 64.757.383,65 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2017 : 3.408.283,35 €
15/12/2017 : 64.757.383,65 €
Andere Links
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2017
20160006
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
HYPO VORARLBERG BANK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 68 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A joint EIB / EIF operation, in the form of a guarantee to a mezzanine tranche on a Hypo Vorarlberg granular small and medium-sized enterprise (SME) portfolio, aimed at supporting the financing of loans targeting energy efficiency investments of buildings and the development of nearly zero-energy buildings.

The proposed guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans dedicated to energy efficiency investments and development of nearly zero-energy buildings across Austria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77571664
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160006
Sektor(en)
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150954934
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160006
Sektor(en)
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
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Übersicht
HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB
Datenblätter
HYPO VORARLBERG MEZZANINE ABS FOR EE & NZEB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen