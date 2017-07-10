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TELECOM GREECE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 150.000.000 €
Telekommunikation : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2017 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM GREECE
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM GREECE
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB unterzeichnet Darlehensvertrag über 150 Millionen Euro mit griechischem Mobilfunkanbieter Cosmote S.A.; weitere EFSI-Unterstützung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2017
20150941
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TELECOM GREECE
COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will increase the coverage and capacity of the promoter's mobile broadband network, and finance a technological upgrade. In addition, the project will include investments in the core network to support the additional installed capacity in the access network, product platforms and IT systems.

The investment will enable the promoter to offer advanced mobile broadband services, thereby strengthening its competitiveness. The project will also contribute to the ecosystem of mobile broadband services in Greece, which should have a positive economic impact on the market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks does not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC as amended, and is therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
24/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM GREECE
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM GREECE
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM GREECE
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75301772
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150941
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TELECOM GREECE
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135073870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150941
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
TELECOM GREECE
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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