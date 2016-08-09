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INDIA SOLAR POWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
199.256.159,93 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 199.256.159,93 €
Energie : 199.256.159,93 €
Unterzeichnungsdatum
31/01/2017 : 199.256.159,93 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/01/2017
20150931
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INDIA SOLAR POWER
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 199 million
EUR 588 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing for corporate project developers in India via an intermediated loan to part-finance the implementation of 800MW utility-scale solar energy investments in India

The operation consists of a framework loan to support utility-scale (50MW ) solar energy investments in India.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will focus on solar projects with in principle limited environmental and social impact. Environmental and social pre-screening of the projects, including connection infrastructure where applicable, will be required. The experience, procedures and capacity of the borrower to check eligibility, perform due diligence and monitor projects following the EIB's environmental and social policy and standards will be appraised. Ex-ante appraisal of allocations by the Bank will be required and schemes will be subject in all cases to ex-ante environmental and social due diligence by the EIB.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INDIA SOLAR POWER
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68874357
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150931
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INDIA SOLAR POWER
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
145078648
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150931
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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