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ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 105.000.000 €
Gesundheit : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2016 : 105.000.000 €
Andere Links
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05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2016
20150860
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 million
EUR 315 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the second phase of the investment programme of the University Hospital in Maastricht to be implemented over the period 2015 to 2019

The project will support the infrastructure and organisational development of the Academisch Ziekenhuis Maastricht (University Hospital Maastricht - azM) in Maastricht, the Netherlands.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2
Datum der Veröffentlichung
5 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67489773
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150860
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237595958
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150860
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2
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Übersicht
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2
Datenblätter
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT - PHASE 2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen