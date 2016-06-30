XYLEM WATER TECHNOLOGIES II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Investments in research, development and innovation related to water transport, analysis and treatment
The objective of this research and development (R&D) project is the development of innovative solutions to expand the reuse of treated wastewater by advanced pumping, sensing and treatment technologies, further develop low-carbon water services, and increase the efficiency of wastewater treatment plants, including the recovery of energy and the reuse of chemicals and nutrients. The R&D is also geared towards providing resilience against floods with dewatering technology and services including supporting other industrial dewatering needs.
The project primarily concerns research and development activities that are not listed in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope, therefore an EIA under Directive 2011/92/EU, as amended, is not required. During the project's appraisal, it will be verified whether the project includes any capital expenditures related to the R&D activities and whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive.
This R&D project is expected to result in certain environmental benefits in terms of energy and resource efficiency, and it will be assessed whether and how it contributes to the challenges of depletion of raw materials (e.g. through the recovery of resources from wastewater) and climate change (reducing energy needs or producing energy), as well as to the transformation of water services to contribute to a sustainable and resilient planet.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.