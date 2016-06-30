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XYLEM WATER TECHNOLOGIES II

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 3.150.000 €
Ungarn : 4.200.000 €
Vereinigtes Königreich : 7.350.000 €
Italien : 11.550.000 €
Deutschland : 25.200.000 €
Schweden : 53.550.000 €
Industrie : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2016 : 3.150.000 €
28/10/2016 : 4.200.000 €
28/10/2016 : 7.350.000 €
28/10/2016 : 11.550.000 €
28/10/2016 : 25.200.000 €
28/10/2016 : 53.550.000 €
Andere Links
Related public register
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - XYLEM WATER TECHNOLOGIES II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2016
20150844
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
XYLEM WATER TECHNOLOGIES II (INNOVFIN)
XYLEM INC.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 million
EUR 215 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in research, development and innovation related to water transport, analysis and treatment

The objective of this research and development (R&D) project is the development of innovative solutions to expand the reuse of treated wastewater by advanced pumping, sensing and treatment technologies, further develop low-carbon water services, and increase the efficiency of wastewater treatment plants, including the recovery of energy and the reuse of chemicals and nutrients. The R&D is also geared towards providing resilience against floods with dewatering technology and services including supporting other industrial dewatering needs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project primarily concerns research and development activities that are not listed in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope, therefore an EIA under Directive 2011/92/EU, as amended, is not required. During the project's appraisal, it will be verified whether the project includes any capital expenditures related to the R&D activities and whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive.

This R&D project is expected to result in certain environmental benefits in terms of energy and resource efficiency, and it will be assessed whether and how it contributes to the challenges of depletion of raw materials (e.g. through the recovery of resources from wastewater) and climate change (reducing energy needs or producing energy), as well as to the transformation of water services to contribute to a sustainable and resilient planet.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - XYLEM WATER TECHNOLOGIES II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - XYLEM WATER TECHNOLOGIES II
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69365879
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150844
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Österreich
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - XYLEM WATER TECHNOLOGIES II
Andere Links
Übersicht
XYLEM WATER TECHNOLOGIES II (INNOVFIN)
Datenblätter
XYLEM WATER TECHNOLOGIES II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen