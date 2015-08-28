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TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 100.000.000 €
Telekommunikation : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2016 : 100.000.000 €
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05/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
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29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
Zugehörige Pressemitteilungen
Konferenz „Tunisia 2020“ – EIB kündigt finanzielle Unterstützung von 2,5 Milliarden Euro für Tunesien an

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2016
20150828
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the roll-out of mobile next-generation access networks, including related investments in the backbone network and IT systems, in Tunisia.

With the implementation of the project, the promoter plans to roll out a 4G mobile network throughout the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field (EMF) radiation. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
05/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
5 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65489841
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150828
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135365727
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150828
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
Datenblätter
TUNISIE TELECOM 4G ROLLOUT
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen