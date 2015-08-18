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GROWTH EQUITY FUND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 4.000.000 €
Spanien : 36.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/04/2016 : 2.000.000 €
22/04/2016 : 2.000.000 €
22/04/2016 : 18.000.000 €
22/04/2016 : 18.000.000 €
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Spanien: EIB-Gruppe beteiligt sich mit 100 Millionen Euro an neuem Risikokapitalfonds für Technologie- und Industrieunternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/04/2016
20150818
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GROWTH EQUITY FUND MID-CAPS
NMAS1 CAPITAL PRIVADO SGEIC, S.A.U.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment in a private equity fund mainly for technology and industry-oriented mid-caps.

The fund will aim to generate long-term capital growth from a diversified and actively managed portfolio of high-growth companies with technology and/or industrial content which enjoy distinct competitive advantages.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen