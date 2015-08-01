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ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 150.000.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2016 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von FrieslandCampina

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2016
20150801
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROYAL FRIESLANDCAMPINA N.V. FOOD AND NUTRITION RDI
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 215 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Support research, development and innovation (RDI) investments mainly concentrated in dairy-derived ingredients and products

The operation targets the promoter's RDI programme in the areas of nutrition, food structuring, packaging, process technology, sensory and consumer science. The activities will be carried out predominantly in the Netherlands between 2016 and 2018 by a leader in the dairy sector in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von FrieslandCampina

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65404748
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150801
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149345471
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150801
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
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Übersicht
ROYAL FRIESLANDCAMPINA N.V. FOOD AND NUTRITION RDI
Datenblätter
ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von FrieslandCampina

Aktuelles und Storys

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Niederlande: EIB unterstützt Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von FrieslandCampina
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28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROYAL FRIESLANDCAMPINA RDI
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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