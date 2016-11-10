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LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
39.875.941,52 €
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 39.875.941,52 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2018 : 19.937.970,76 €
14/12/2018 : 19.937.970,76 €
Andere Links
Related public register
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Related public register
07/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2018
20150797
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
MIROVA, UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 45 million (EUR 38 million)
USD 300 million (EUR 252 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Cornerstone investment in a fund targeting sustainable land use projects, promoted by the Global Mechanism of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

The fund aims to provide long-term financing in sustainable land use projects worldwide (especially ACP, Asia and Latin America) using mainly combinations of project finance and structured commodity finance techniques.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will invest in sustainable land use projects, focusing in particular on sustainable agriculture and forestry, land reclamation and sustainable energy. It is mission-driven to deliver a strong contribution to the achievement of land degradation neutrality within the terms of the UN Convention to Combat Desertification. The fund's environmental and social strategy will be evaluated during appraisal, and projects will be required to meet international best practice standards, including third-party verified certification as appropriate.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
07/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75839147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150797
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Afrika, Karibik und Pazifik
Regionalvorhaben - Asien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235751545
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150797
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Afrika, Karibik und Pazifik
Regionalvorhaben - Asien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
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07/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
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Übersicht
LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND
Datenblätter
LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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