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CILSA WAREHOUSING EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 75.000.000 €
Verkehr : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/04/2017 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Related public register
10/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert Kapazitätserweiterung der Logistikzone („ZAL Port“) des Hafens von Barcelona mit einem Darlehen von 75 Millionen Euro im Rahmen des „Juncker-Plans“

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/04/2017
20150793
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CILSA WAREHOUSING EXPANSION
CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 216 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and construction of several new warehouse facilities in the Port of Barcelona

The project includes new logistical and warehousing facilities at the existing logistics platform in the Port of Barcelona (ZAL Zona d'Activitats Logístiques de Barcelona), close to Barcelona's international El Prat airport. The construction works will be developed in three different areas of unused land in an already developed and urbanised area, in the southern part of the port's service zone.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
10/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
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Spanien: EIB finanziert Kapazitätserweiterung der Logistikzone („ZAL Port“) des Hafens von Barcelona mit einem Darlehen von 75 Millionen Euro im Rahmen des „Juncker-Plans“

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70763633
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150793
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
244520400
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150793
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Datenblätter
CILSA WAREHOUSING EXPANSION
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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