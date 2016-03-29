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SWDE WATER SUPPLY III

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/11/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWDE WATER SUPPLY III
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY III
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Neues EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro an die Société wallonne des eaux

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/11/2016
20150790
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SWDE WATER SUPPLY III
SOCIETE WALLONNE DES EAUX
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 millions
EUR 400 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement du programme d'investissements de la SWDE de 2016 à 2020. Cette opération portera sur un programme de renouvellement et de modernisation du réseau d'eau potable, des installations de traitement et de stockage et des infrastructures.

Certaines des composantes du projet visent à améliorer la sécurité d'alimentation en eau dans le cadre de l'adaptation au changement climatique.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

L'impact du programme d'investissements sera bénéfique pour l'environnement et la population de la Région wallonne (réduction des pertes d'eau d'où ménagement des ressources, maintien ou amélioration de la qualité de l'eau potable, adaptation au changement climatique). La Banque exigera du promoteur d'assurer que le projet est mis en œuvre en conformité avec la directive 2001/42/CE, la directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE, ainsi que les dispositions des directives 92/43/CEE et 79/409/CEE, le cas échéant. Tous les documents clés du projet seront publiés sur le site de la Banque, en accord avec sa politique de divulgation.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWDE WATER SUPPLY III
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Neues EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro an die Société wallonne des eaux

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWDE WATER SUPPLY III
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69414250
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150790
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY III
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147090116
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150790
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWDE WATER SUPPLY III
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY III
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Übersicht
SWDE WATER SUPPLY III
Datenblätter
SWDE WATER SUPPLY III
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Neues EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro an die Société wallonne des eaux

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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