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NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 55.000.000 €
Industrie : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/04/2016 : 16.500.000 €
11/04/2016 : 38.500.000 €
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09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY
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08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY - Maîtres Laitiers du Cotentin
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/04/2016
20150788
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY
COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
EUR 116 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a new modern milk-processing factory

Modernisation and diversification of business

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) was prepared by the promoter and a public consultation was carried out in November 2015. Full environmental details will be verified during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The details will be verified during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY
08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY - Maîtres Laitiers du Cotentin
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64543933
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150788
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY - Maîtres Laitiers du Cotentin
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64970094
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150788
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORMANDY DAIRY PRODUCTION FACILITY
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86191634
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150788
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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