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LEBANON PRIVATE SECTOR SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
259.085.865,04 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 259.085.865,04 €
Durchleitungsdarlehen : 259.085.865,04 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2017 : 29.358.626,13 €
28/06/2017 : 58.797.362,64 €
29/06/2017 : 73.251.993,34 €
30/06/2017 : 97.677.882,93 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Libanon: Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz - EIB unterzeichnet Darlehen von 265 Millionen Euro zur Unterstützung des Privatsektors

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2017
20150783
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LEBANON PRIVATE SECTOR SUPPORT
FIRST NATIONAL BANK SAL, BYBLOS BANK SAL, FRANSABANK SAL, SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN SAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 270 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This facility aims to provide credit lines to local financial intermediaries (FIs) in Lebanon to finance small and medium-sized projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and other private or public sector entities. This project will contribute to support for the economic growth and the resilience of the Lebanon economy in the context of the refugee crisis.

Financing of small/medium projects carried out by SMEs, mid-caps and other private or public sector entities

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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