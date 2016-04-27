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HAFEN LINZ TEN-INFRASTRUKTUR

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.250.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 64.250.000 €
Verkehr : 64.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/05/2018 : 64.250.000 €
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11/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAFEN LINZ TEN-INFRASTRUKTUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/05/2018
20150779
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HAFEN LINZ
LINZ AG FUER ENERGIE TELEKOMMUNIKATION VERKEHR UND KOMMUNALE DIENSTE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 64 million
EUR 128 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment programme aiming to increase the capacity and improve the efficiency of the inland port of Linz, in Austria, in line with the port master plan. The final scope of the project will be defined during appraisal. The project promoter is LINZ AG, who owns and operates the facilities of the port of Linz. This is the second operation with this promoter.

The project will increase the capacity and efficiency of freight logistics in the port of Linz. By fostering sustainable multimodal transport networks and increasing energy efficiency of the transport chain, the project will increase the competitiveness of the European economy and contribute to sustainable growth and employment in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental and social monitoring plans and biodiversity assessment requirements, will be verified during appraisal.

The promoter, LINZ AG, is a contracting entity within the meaning of Directive 2004/17/EC. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAFEN LINZ TEN-INFRASTRUKTUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAFEN LINZ TEN-INFRASTRUKTUR
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66224274
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150779
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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11/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAFEN LINZ TEN-INFRASTRUKTUR
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HAFEN LINZ TEN-INFRASTRUKTUR

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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