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CEPS TRANSMISSION GRID II

Unterzeichnung(en)

Betrag
111.000.111 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 111.000.111 €
Energie : 111.000.111 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2016 : 111.000.111 €
Andere Links
Related public register
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID II
Related public register
22/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID II - Link to ESIA documentation
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2016
20150778
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CEPS TRANSMISSION GRID II
CEPS AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 3000 million (EUR 111 million)
CZK 6000 million (EUR 222 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-component investment programme covering the period 2016-2020 aiming to reinforce the electricity transmission infrastructure of the Czech Republic

The project is expected to enable the promoter to improve the safety of the system, support the efficient operation of the electricity market in central and eastern Europe and maintain the reliability and quality of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns electricity transmission schemes (overhead lines, new substations and works in existing facilities) some of which will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will have to undergo an obligatory environmental impact assessment, while most of the remainder will fall under Annex II, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The main impact that can typically be expected for a project of this nature relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. Environmental and social (E&S) aspects will be reviewed during appraisal to ensure alignment with Bank E&S requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (i.e. Directive 2014/25/EU or Directive 2004/17/EC where applicable, as well as Directives 89/665/EEC , 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID II
22/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID II - Link to ESIA documentation
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID II
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68895061
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150778
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID II - Link to ESIA documentation
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71918117
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150778
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID II
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164598725
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150778
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID II
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22/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID II - Link to ESIA documentation
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPS TRANSMISSION GRID II
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Übersicht
CEPS TRANSMISSION GRID II
Datenblätter
CEPS TRANSMISSION GRID II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen