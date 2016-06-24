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NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
94.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 94.000.000 €
Industrie : 94.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/04/2017 : 29.000.000 €
5/10/2016 : 65.000.000 €
Andere Links
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11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
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08/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY - Raport o oddziaływaniu na środowisko
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/10/2016
20150777
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
NGK CERAMICS POLSKA SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a new (greenfield) production facility in Dabrowa Górnicza in Silesia Province of Southern Poland (a convergence region). Implementation is projected to be finalised by the end of 2016. The facility will manufacture diesel particulate filters for the automotive industry.

The project entails the construction of a new greenfield production facility within an existing industrial zone.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The manufacturing of diesel particulate filters is not explicitly mentioned under Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU). Still, as this is a new greenfield project, all the project-related environmental details and the status of environmental approvals by the competent authorities will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
08/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY - Raport o oddziaływaniu na środowisko
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64342434
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150777
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY - Raport o oddziaływaniu na środowisko
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2018
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82770443
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150777
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125595261
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150777
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY
Related public register
08/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY - Raport o oddziaływaniu na środowisko
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Übersicht
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Datenblätter
NGK CERAMIC PRODUCTS FACILITY

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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