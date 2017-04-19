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CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
120.671.580,77 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 120.671.580,77 €
Verkehr : 120.671.580,77 €
Unterzeichnungsdatum
17/03/2025 : 20.671.580,77 €
26/04/2018 : 100.000.000 €
(*) Einschließlich 20.671.580,77 € Investitionszuschüsse vergeben durch COUNTERPART(S) TO BE DETERMINED
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/04/2018
20150773
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH
JAVNO PREDUZECE AUTOCESTE FBIH DOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 144 million
EUR 227 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of about 20.9 km motorway between Pocitelj and Mostar in the Southern part of Bosnia and Herzegovina.

The project is part of the trans-European Corridor Vc, which connects the Croatian coast to Budapest through Bosnia and Herzegovina and forms part of the South-Eastern axis of the extension of the TEN-T network to neighboring countries. Corridor Vc is the main north-south corridor running through Bosnia and Herzegovina. The project is expected to facilitate trade, develop tourism, promote regional and national economic growth and ultimately contribute to economic and social cohesion in the region. The project is therefore eligible under Art 309 (c).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project, consisting of the construction of a new Greenfield motorway, would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU and therefore require a full Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultations. In the Federation of Bosnia and Herzegovina it falls under the EIA procedure as stipulated by the Law on Environmental Protection and pertaining regulation of Bosnia and Herzegovina. The promoter has already provided an EIA study for the project carried out in accordance to the above-mentioned legal framework. Its content and compliance with the principles of the relevant EU directives on SEA, EIA and Nature conservation will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's guide to procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66066200
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Environmental Impact Study
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91932100
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Land Acquisition Plan-Buna-Počitelj
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91924408
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH- Land Acquisition and Livelihood Restoration Framework for Mostar South-Tunnel Kvanj
Datum der Veröffentlichung
1 May 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141240848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Land Acquisition and Livelihood Restoration Framework for Mostar South-Tunnel Kvanj
Datum der Veröffentlichung
3 Feb 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137930000
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Non-Technical Summary for sub-section Mostar South Interchange to Tunnel Kvary
Datum der Veröffentlichung
1 May 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141240638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Land Acquisition Plan - Subsection Tunnel Kvanj - Buna
Datum der Veröffentlichung
30 Apr 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91628775
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - Subsection Mostar South Interchange to Tunnel Kvanj
Datum der Veröffentlichung
11 May 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141593907
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - LAND ACQUISITION AND LIVELIHOOD RESTORATION
Datum der Veröffentlichung
4 Jun 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
214906306
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR VC MOSTAR SOUTH - OTKUP ZEMLJIŠTA I PRESELJENJE ZAVRŠNA REVIZIJA
Datum der Veröffentlichung
4 Jun 2024
Sprache
Kroate
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
214881923
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen