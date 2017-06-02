Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/02/2018 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/08/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Rapport d'évaluation environnementale
Related public register
31/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
Related public register
18/08/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Résumé non technique
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB unterstützt den Ausbau des Seehafens von Marseille

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/02/2018
20150772
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 136 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Implementation of part of the Grand Port of Marseille's 2014-2018 strategic master plan

The project consists of an investment programme aiming to increase the capacity and improve the efficiency of the port of Marseille, in France, in line with the port master plan that is expected to be carried out between 2014 and 2018.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be assessed in detail during appraisal for each sub-project.

The promoter, GPMM, is a contracting entity within the meaning of Directive 2014/25/EU. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/08/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Rapport d'évaluation environnementale
31/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
18/08/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Résumé non technique
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB unterstützt den Ausbau des Seehafens von Marseille

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Rapport d'évaluation environnementale
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77307033
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150772
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
Datum der Veröffentlichung
31 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76311257
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150772
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Résumé non technique
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73789696
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150772
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/08/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Rapport d'évaluation environnementale
Related public register
31/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
Related public register
18/08/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Résumé non technique
Andere Links
Übersicht
PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
Datenblätter
PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB unterstützt den Ausbau des Seehafens von Marseille

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB unterstützt den Ausbau des Seehafens von Marseille
Andere Links
Related public register
18/08/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Rapport d'évaluation environnementale
Related public register
31/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18
Related public register
18/08/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORT DE MARSEILLE - PROJET STRATEGIQUE 2014-18 - Résumé non technique

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen