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ITALIAN GREEN BOND FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 8.000.000 €
Energie : 32.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/01/2018 : 4.000.000 €
1/01/2018 : 4.000.000 €
1/01/2018 : 16.000.000 €
1/01/2018 : 16.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN GREEN BOND FUND
Related public register
08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ITALIAN GREEN BOND FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/01/2018
20150769
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALIAN GREEN BOND FUND
FORESIGHT GROUP LLP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment fund targeting debt securities related to renewable energy and energy efficiency projects in Italy

The fund seeks to provide innovative debt financing in the form of mini bonds to smaller renewable energy projects in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects to be financed by the fund are expected to fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, leaving it to the national competent authority to determine on the basis of Annex III of that directive whether an environmental impact assessment is required. During appraisal, the fund manager's environmental and social management capacity and due diligence procedures will be reviewed to ensure compliance with the Bank's standards and the principles of EU environmental directives (including the EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive, Water Framework Directive and Industrial Emissions Directive), as applicable.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the promoters of the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives and the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN GREEN BOND FUND
08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ITALIAN GREEN BOND FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN GREEN BOND FUND
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67139506
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150769
Sektor(en)
Energie
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ITALIAN GREEN BOND FUND
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190599896
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150769
Sektor(en)
Energie
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN GREEN BOND FUND
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08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ITALIAN GREEN BOND FUND
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Datenblätter
ITALIAN GREEN BOND FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen