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ICO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS VI

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 500.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/02/2016 : 500.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/02/2016
20150739
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS VI
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for financing small and medium-sized investments promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps mainly in Spain.

The loan aims to increase the supply of funding to SMEs in order to meet credit needs, facilitate SME access to longer-term finance at attractive terms and promote employment creation and economic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and applicable EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen