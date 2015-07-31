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INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
118.140.468,96 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 59.070.234,48 €
Gesundheit : 4.725.618,76 €
Dienstleistungen : 6.521.353,88 €
Telekommunikation : 9.451.237,52 €
Müllbeseitigung : 20.083.879,72 €
Verkehr : 21.832.358,68 €
Energie : 55.526.020,4 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2016 : 1.181.404,69 €
22/12/2016 : 1.181.404,69 €
22/12/2016 : 1.181.404,69 €
22/12/2016 : 1.181.404,69 €
22/12/2016 : 1.630.338,47 €
22/12/2016 : 1.630.338,47 €
22/12/2016 : 1.630.338,47 €
22/12/2016 : 1.630.338,47 €
22/12/2016 : 2.362.809,38 €
22/12/2016 : 2.362.809,38 €
22/12/2016 : 2.362.809,38 €
22/12/2016 : 2.362.809,38 €
22/12/2016 : 5.020.969,93 €
22/12/2016 : 5.020.969,93 €
22/12/2016 : 5.020.969,93 €
22/12/2016 : 5.020.969,93 €
22/12/2016 : 5.458.089,67 €
22/12/2016 : 5.458.089,67 €
22/12/2016 : 5.458.089,67 €
22/12/2016 : 5.458.089,67 €
22/12/2016 : 13.881.505,1 €
22/12/2016 : 13.881.505,1 €
22/12/2016 : 13.881.505,1 €
22/12/2016 : 13.881.505,1 €
Andere Links
Related public register
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Related public register
07/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2016
20150731
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
M&G ALTERNATIVES INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
EUR 1306 million (GBP 1000 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Pan-European greenfield infrastructure fund

The fund aims to build a diversified portfolio of approx. 10-12 assets, both across geographical regions and sectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the fund's underlying infrastructure investments will require either a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank is intended to require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.

The Bank will require the fund to seek to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with any relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
07/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67027957
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150731
Sektor(en)
Energie
Gesundheit
Müllbeseitigung
Verkehr
Telekommunikation
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
EU-Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235781480
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150731
Sektor(en)
Energie
Gesundheit
Müllbeseitigung
Verkehr
Telekommunikation
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
EU-Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
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07/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND
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Übersicht
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Datenblätter
INFRACAPITAL GREENFIELD INFRASTRUCTURE FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen