Unterzeichnung(en)
Übersicht
The operation consists of a commitment to a private equity fund targeting SMEs and small midcap companies in West and Central Africa.
The proposed operation concerns a participation in AFIG Fund II, a growth equity fund managed by Dakar-based Advanced Finance and Investment Group (AFIG Funds). The Fund has a target size of USD 300m. The Fund aims to make a limited number of (mainly minority) equity and near-equity investments in Sub-Saharan Africa. Although all sectors could be considered, agribusiness, manufacturing, energy, healthcare, as well as financial and industry services are likely to be prioritised. Investments will typically range between USD 10-20m in companies offering "transformational growth" potential, i.e. the ability to benefit from a capital injection to develop and create value within a few years, as the result of operational improvements and/or business expansion. Since inception in 2008, AFIG Funds has emerged as a leading equity investment firm in West and Central Africa and developed strong expertise investing in the under-served "middle market" of SMEs and small midcaps. AFIG Fund II will be the successor fund to Atlantic Coast Regional Fund (ACRF), a USD 122.1m vintage 2008 fund in which the EIB committed USD 24.4m and which is now fully committed.
The Fund will operate in line with EIB's environmental and social standards.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.