Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 120.000.000 €
Wasser, Abwasser : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2016 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking dijk langs het Spui aan de kant van de Hoeksche Waard.
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijktrajecten aan de zuidkant van de Hoeksche Waard.
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Spui bij Voorne Putten
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht - perceel 1
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van dijktrajecten aan de noordkant van de Hoeksche Waard
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht.
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EU-Bank unterstützt Investitionen in die Wassersicherheit und Wasserqualität

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/03/2017
20150698
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 270 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the 2016-2021 investment programme of Waterschap Hollandse Delta. The investment programme will focus on flood protection, wastewater treatment and other water management infrastructure.

The programme loan will finance the 2016-2021 investment programme of Waterschap Hollandse Delta, one of the 23 water authorities in the Netherlands in charge mainly of flood protection, regional water management and wastewater treatment. The investment programme will include primary dyke reinforcements and related flood protection structures along the selected sections of the 364 km of primary dykes under its responsibility between the river Haringvliet and the river Meuse, an area that lies in the south-west of the Province of Zuid-Holland. The programme will also entail wastewater treatment rehabilitation and maintenance works and construction works required for securing fresh water supply on Voorne and Goeree-Overflakkee islands as part of the alternative management of Haringvliet sluices.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the non-technical summary of the EIA for publication on the EIB's website. For any part of the project that may have an impact on a nature conservation site, the promoter will be required to inform the Bank on the mitigating measures required to comply with the Habitats Directive 92/43/EEC.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC , or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking dijk langs het Spui aan de kant van de Hoeksche Waard.
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijktrajecten aan de zuidkant van de Hoeksche Waard.
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Spui bij Voorne Putten
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht - perceel 1
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van dijktrajecten aan de noordkant van de Hoeksche Waard
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht.
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EU-Bank unterstützt Investitionen in die Wassersicherheit und Wasserqualität

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking dijk langs het Spui aan de kant van de Hoeksche Waard.
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2016
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67716361
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijktrajecten aan de zuidkant van de Hoeksche Waard.
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2016
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67715065
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Spui bij Voorne Putten
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2016
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67716973
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht - perceel 1
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2016
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67716359
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van dijktrajecten aan de noordkant van de Hoeksche Waard
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2016
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67714253
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht.
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2016
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67716360
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174198551
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71914769
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64912678
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150698
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking dijk langs het Spui aan de kant van de Hoeksche Waard.
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijktrajecten aan de zuidkant van de Hoeksche Waard.
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Spui bij Voorne Putten
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht - perceel 1
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van dijktrajecten aan de noordkant van de Hoeksche Waard
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht.
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Andere Links
Übersicht
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Datenblätter
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EU-Bank unterstützt Investitionen in die Wassersicherheit und Wasserqualität

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EU-Bank unterstützt Investitionen in die Wassersicherheit und Wasserqualität
Andere Links
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking dijk langs het Spui aan de kant van de Hoeksche Waard.
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijktrajecten aan de zuidkant van de Hoeksche Waard.
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Spui bij Voorne Putten
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht - perceel 1
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van dijktrajecten aan de noordkant van de Hoeksche Waard
Related public register
15/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - Versterking van vier dijkvakken bij het Eiland van Dordrecht.
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen