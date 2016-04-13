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ICL RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
127.879.642,7 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 17.903.149,98 €
Niederlande : 17.903.149,98 €
Israel : 92.073.342,74 €
Industrie : 127.879.642,7 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2016 : 17.903.149,98 €
30/11/2016 : 17.903.149,98 €
30/11/2016 : 92.073.342,74 €
Andere Links
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICL RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ICL RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2016
20150669
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICL RDI
ISRAEL CHEMICALS LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 119 million (USD 136 million)
EUR 240 million (USD 273 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme for research and development (R&D) for 2016-2019

The project aims to improve existing products and processes, in terms of both efficiency of production and environmental performance, as well as at increasing the promoter's competitiveness and expanding the company's business through the development of high-added-value downstream products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly includes R&D activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA.

For activities planned outside the EU, the Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICL RDI
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ICL RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICL RDI
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67287195
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150669
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Mittelmeerländer
Länder
Niederlande
Israel
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ICL RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136054767
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150669
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Mittelmeerländer
Länder
Niederlande
Israel
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICL RDI
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ICL RDI
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Datenblätter
ICL RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen