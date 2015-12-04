PROGRAMM NAHVERKEHR BADEN-WUERTTEMBERG NETZ 9A

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
Investment into rolling stock for S-Bahn Breisgau in Baden-Württemberg (Network 9a around Freiburg) Sub-operation under the programme loan for rolling stock and related infrastructure for local and regional public transport in Baden-Württemberg (2014-0765)
The new rolling stock will improve public transport services in the Freiburg Breisgau region (part of the Breisgau S-Bahn). More passengers should be attracted to public transport, resulting in improvements in overall mobility while reducing the adverse impact of transport on the environment.
The manufacture of rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. It is not clear yet if any depots are necessary at this stage. As an associated facility a new depot might be necessary. This could fall under Annex II of the EIA Directive, and therefore may be subject to an EIA procedure. German law requires compliance with Directive 2011/92/EC, as amended, to obtain building permits for such elements. If construction of a new facility is required, then the promoter undertakes to inform the Bank on environmental compliance by submitting a copy of the environmental decision and the non-technical summary of the EIA (if applicable), as well as evidence that the requirements of the EU Habitats Directive 92/43/EEC and the EU Birds Directive 79/409/EEC have been fulfilled (form A/B or equivalent document to the satisfaction of the Bank) – if applicable.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. Network 9a is published under 2014/S 250-444818, d.d . 30.12.2014.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.