Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/03/2016 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert Forschung und Entwicklung zum Ausbau der Digitalisierung bei Heidelberg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/03/2016
20150663
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project entails research, development and innovation (RDI) activities related to the development of printing presses and associated processes in sheet-fed offset and digital printing. Similar to the printing industry at large, the promoter has undergone major restructuring and downsizing in the wake of the 2009 financial crisis, which coincided with a global structural shift from smaller printing enterprises to bigger industrialised print companies. Following an ambitious and largely successful restructuring, the project aims to contribute to positive sales growth and profitability by reinforcing the promoter's strategic positioning within its traditional offset print market and the growing commercial and packaging digital print market. The project is primarily located at the promoter's main technology centre in Germany.

The project will focus on technologies which allow the promoter to exploit growth potential in packaging and commercial printing. Due to the promoter's close collaboration with strategic partners, customer industries and suppliers, the project is also expected to contribute to the diffusion of new knowledge and bring about a positive stimulus to further research and development (R&D) and innovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert Forschung und Entwicklung zum Ausbau der Digitalisierung bei Heidelberg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63150184
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150663
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI
Andere Links
Übersicht
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI
Datenblätter
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert Forschung und Entwicklung zum Ausbau der Digitalisierung bei Heidelberg

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert Forschung und Entwicklung zum Ausbau der Digitalisierung bei Heidelberg
Andere Links
Related public register
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - PRINTING RDI

Videos

Thumbnail: Investitionsplan erreicht Realwirtschaft
Investitionsplan erreicht Realwirtschaft
Learn more
Thumbnail: Vorzeigeprojekt des Investitionsplans: Heidelberger Druckmaschinen AG, Deutschland
Vorzeigeprojekt des Investitionsplans: Heidelberger Druckmaschinen AG, Deutschland
Learn more

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen