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NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/09/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/09/2016
20150661
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
NEOENERGIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 1370 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the renewal and expansion of the promoter's distribution networks in the states of Bahia and Pernambuco in Brazil.

The project will enable the promoter to improve the quality and reliability of electricity supply and connect new users.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring the competent authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the project schemes relate to medium or low-voltage extensions and reinforcement that are expected to have minimal or no environmental impact. The impact that can typically be expected relates to visual impact, vegetation clearance, soil erosion, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise and disturbance during construction. The environmental and social requirements in Brazil for the different schemes will be reviewed and the appraisal will focus on the promoter's capacity and procedures to address social impact and environmental issues in accordance with the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67290838
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150661
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124794862
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150661
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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NEOENERGIA ELECTRICITY DISTRIBUTION II

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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