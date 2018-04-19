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TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
650.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 650.000.000 €
Energie : 650.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/02/2019 : 150.000.000 €
23/07/2018 : 500.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2018
20150651
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL
IBERDROLA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 650 million
EUR 1485 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of three new large dams and three hydropower plants with a total capacity of 1,158 MW in the Tâmega River Basin in northern Portugal.

Initiated in 2007 as part of the Portuguese National Programme for Dams with High Hydroelectric Potential (PNBEPH), the project aims at supporting the increase of electricity generation from renewable sources in Portugal as well as contributing to security of electricity supply by providing system flexibility and system services in the joint Portuguese-Spanish electricity market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) and therefore has undergone an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) according to the national standards which also included a public consultation. The project's environmental permit has been issued on 21 June 2010. The project is expected to create up to 3 500 direct employments and 10 000 indirect employments. As required in the environmental permit, the sponsor put in place a Social & Economic Action Plan in 2014, of which 40% represents compensation and enhancement actions.

The promoter is a private entity operating in the energy sector. It is listed as a contracting entity in the EU Directive 2004/17 on public procurement. Following a competitive tendering process organised in 2008, the sponsor Iberdrola has been awarded the 70 year concession for the design, building and operation of the project. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2004/17/ 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC (amended 2007/66/EU) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90610179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90590117
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental - Relatório Síntese
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90623627
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90624205
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo I - Caracterização de Locais de Pedreira para a Exploração de Agregados para Betão (LNEC)
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410067
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo III - Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410068
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo IV - Fichas de Campo do Inventário Hidrogeológico
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo V - Elenco Florístico
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83409854
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo VI - Fauna
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410515
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo VII - Ocorrências Patrimoniais Identificadas
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410188
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo VIII - Registo Fotográfico Patrimonial
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410605
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Portugal
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo IX - Fichas de Campo dos Elementos Patrimoniais Identificados
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
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Portugiesisch
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410606
Thema
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Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL- Estudo de Impacte Ambiental – Anexo X - Autorização dos Trabalhos – IGESPAR, I.P.
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410607
Thema
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo XI - Relatório de Ensaio de Ruído (dBLab – Laboratório de Acústica e Vibrações, Ld.ª)
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
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Nummer des Dokuments
83409855
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
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20150651
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Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
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Nummer des Dokuments
83410070
Thema
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
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Energie
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Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
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Portugiesisch
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Nummer des Dokuments
83410071
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Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
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Energie
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo XIV - Plano Geral de Monitorização dos Sistemas Ecológicos – RECAPE do SET Tâmega
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410392
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Pedreira de Gouvães - Estudo de Impacte Ambiental - Anexos - Volume 2 de 3
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
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Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83411286
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TAMEGA IBERDROLA HYDROPOWER AND STORAGE PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental – Anexo XV - Peças DesenhadasRelatório Síntese
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
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Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410608
Thema
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Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
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Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83410189
Thema
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Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150651
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Portugal: Großprojekt im portugiesischen Energiesektor - EIB finanziert drei neue Staudämme und Wasserkraftwerke von Iberdrola in den Flüssen Tâmega und Torno

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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