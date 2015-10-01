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MICROCRED IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.104.578,28 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 4.104.578,28 €
Unterzeichnungsdatum
14/04/2016 : 4.104.578,28 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/04/2016
20150635
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MICROCRED IV
Microcred SAS, a microfinance holding company incorporated in France.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 4 million
EUR 24 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in the next capital increase of Microcred

The proposed operation will support the growth and development of Microcred's network of microfinance institution affiliates in particular in sub-Saharan Africa.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

N/A

N/A

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen