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EGYPT MID-CAP FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.120.305 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 14.120.305 €
Dienstleistungen : 14.120.305 €
Unterzeichnungsdatum
14/02/2017 : 14.120.305 €
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Ägypten: EIB stellt 15 Millionen US-Dollar für ägyptischen Midcap-Fonds bereit
Story zum Projekt
Private Equity in Ägypten: mehr als nur ein Traum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/02/2017
20150634
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGYPT MID-CAP FUND
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 15 million (EUR 14 million)
USD 120 million (EUR 113 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists of an equity participation in Egypt Mid-Cap Fund, a generalist private equity fund targeting growth capital investments in small and medium-sized private companies located in Egypt.

The Fund will target growth capital investments in Egyptian small and medium-sized companies ("SMEs") that are seeking to grow their business at above average growth rates. The EIB would support an experienced first-time team and help restore the development of the private equity industry in Egypt. The Fund has a target size of USD 100m with a hard cap of USD 120m.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

Procurement will be in line with EIB guidelines for private sector projects.

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Ägypten: EIB stellt 15 Millionen US-Dollar für ägyptischen Midcap-Fonds bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen