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RENTEL OFFSHORE WIND

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 300.000.000 €
Energie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/10/2016 : 50.000.000 €
3/10/2016 : 250.000.000 €
Andere Links
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28/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENTEL OFFSHORE WIND
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RENTEL OFFSHORE WIND
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01/10/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENTEL OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: #InvestEU: EU fördert erneuerbare Energien und trägt zur Schaffung von Hunderten neuer Arbeitsplätze bei

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2016
20150619
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RENTEL OFFSHORE WIND
Otary NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 1129 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the design, construction, operation and maintenance of an offshore wind farm of 294 MW, located in the North Sea, 42 km from Ostend harbour, in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of Belgium.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action (transversal).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, amended 2014/52/EU), where the national authorities have to decide whether an EIA is needed. In this case a full environmental impact assessment was carried out and the environmental permit was granted in 2014. Details of the authorisation process and its compliance with the relevant EU directives, as applicable, will also be assessed during appraisal.

The bank will verify at appraisal whether the promoter is subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
28/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENTEL OFFSHORE WIND
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RENTEL OFFSHORE WIND
01/10/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENTEL OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: #InvestEU: EU fördert erneuerbare Energien und trägt zur Schaffung von Hunderten neuer Arbeitsplätze bei

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENTEL OFFSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66163297
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150619
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RENTEL OFFSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135191410
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150619
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENTEL OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2016
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69824058
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150619
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENTEL OFFSHORE WIND
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Übersicht
RENTEL OFFSHORE WIND
Datenblätter
RENTEL OFFSHORE WIND
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: #InvestEU: EU fördert erneuerbare Energien und trägt zur Schaffung von Hunderten neuer Arbeitsplätze bei

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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