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SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
328.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 328.000.000 €
Stadtentwicklung : 328.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/03/2017 : 128.000.000 €
13/10/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
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18/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/10/2016
20150599
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN
LAND NIEDERSACHSEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 328 million
EUR 513 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will finance social housing projects (including homes for refugees) in the German federal state of Lower Saxony.

The operation concerns the financing of Lower Saxony's social housing programmes, comprising the construction of new units and the comprehensive retrofitting of designated units (e.g. energy efficiency measures, improved accessibility for disabled persons) in the years 2015-2019. Most of the units will be used to provide temporary accommodation to refugees/asylum seekers recently arrived in the region before being reverted into social housing for the wider population. The individual social housing investments will form part of specific local integrated urban development plans or designated urban renewal areas, which satisfies the EIB's eligibility criteria for urban renewal and sustainable communities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing investments will be reviewed during project appraisal. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal. With regard to the refugee-related component, in addition to compliance with Directive 2003/9/EC, the due diligence process will look at other issues in the Directive 2013/33/EU on reception conditions for applicants for international protection, in particular the treatment of vulnerable groups A list of topics that will need to be covered in order to comply with Directive 2013/33/EU is being developed by the EIB and will be agreed with the Commission (DG Migration and Home Affairs).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65313323
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150599
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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18/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN
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Datenblätter
SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN NIEDERSACHSEN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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