Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MULTI SECTOR IT RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 80.000.000 €
Dienstleistungen : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2016 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MULTI SECTOR IT RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MULTI SECTOR IT RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2016
20150586
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MULTI SECTOR IT RDI
INDRA SISTEMAS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 166 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's ongoing expenditures on research, development and innovation for the development of ICT solutions in the promoter's client industries, including smart energy, transport and industry.

The project supports a European promoter in its efforts to foster its competitive position in high value added products by investing in R&D and contributes to the targets of the Europe 2020 Strategy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU legislation, as appropriate

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MULTI SECTOR IT RDI
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MULTI SECTOR IT RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MULTI SECTOR IT RDI
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65237413
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150586
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MULTI SECTOR IT RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135850791
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150586
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MULTI SECTOR IT RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MULTI SECTOR IT RDI
Andere Links
Übersicht
MULTI SECTOR IT RDI
Datenblätter
MULTI SECTOR IT RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen