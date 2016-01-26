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CUBE INFRASTRUCTURE FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Sektor(en)
Telekommunikation : 22.000.000 €
Müllbeseitigung : 24.000.000 €
Verkehr : 26.000.000 €
Energie : 28.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/09/2016 : 11.000.000 €
13/09/2016 : 11.000.000 €
13/09/2016 : 12.000.000 €
13/09/2016 : 12.000.000 €
13/09/2016 : 13.000.000 €
13/09/2016 : 13.000.000 €
13/09/2016 : 14.000.000 €
13/09/2016 : 14.000.000 €
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Related public register
01/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Zugehörige Pressemitteilungen
Luxemburg: Cube Infrastructure Fund II - EIB beteiligt sich im Rahmen des Investitionsplans für Europa mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/09/2016
20150585
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 1200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Generalist infrastructure fund targeting equity investments in Europe

The Fund will target investments in medium-sized operators which aim to develop infrastructure assets with a focus on western and northern Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the Fund's underlying infrastructure investments will fall under Annex I or II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring a full environmental impact assessment or screening by the national competent authority on the basis of Annex III to determine the need for further assessment. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the Fund manager to ensure that its underlying investments respect the requirements and/or principles of the EU directives and comply with the Bank's environmental and social standards.

The Fund will ensure that procurement procedures of underlying investments are undertaken in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
01/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Luxemburg: Cube Infrastructure Fund II - EIB beteiligt sich im Rahmen des Investitionsplans für Europa mit 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67397835
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150585
Sektor(en)
Verkehr
Müllbeseitigung
Telekommunikation
Energie
Regionen
EFTA-Länder
Europäische Union
Länder
Schweiz
Norwegen
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184153209
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150585
Sektor(en)
Verkehr
Müllbeseitigung
Telekommunikation
Energie
Regionen
EFTA-Länder
Europäische Union
Länder
Schweiz
Norwegen
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
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Übersicht
CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Datenblätter
CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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