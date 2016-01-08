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SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
610.816.153,36 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 610.816.153,36 €
Energie : 610.816.153,36 €
Unterzeichnungsdatum
14/03/2017 : 114.203.487,77 €
14/03/2017 : 114.203.487,77 €
29/03/2016 : 382.409.177,82 €
Andere Links
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06/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Hub and Subsea Cables
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11/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
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05/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Dounreay-Mybster 275 and 132 kV OHL
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05/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Blackhillock Substation Expansion - Environmental Statement
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08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Caithness Converter Station
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 500 Millionen Pfund Sterling der EIB für die Stromübertragungsleitung Caithness-Moray

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/03/2016
20150580
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
SSE PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 671 million (GBP 500 million)
EUR 1559 million (GBP 1162 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers the promoter's investments to create additional power transmission capacity in Scotland. It comprises about 180 km of underground and subsea cable, 2 AC/DC converter stations, and the construction or reinforcement of 8 substations and 2 power transmission lines, in north-eastern Scotland.

This reinforcement of transmission infrastructure in the area will allow the interconnection of up to 1,200 MW of additional generation from renewable sources (primarily wind).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns activities some of which fall under Annex I and others under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU). Construction of a 275 kV overhead line, subsea cables and converter stations have all been found to require an EIA, while other sub-projects have been screened out by the authorities due to their limited scope and impact.
It is not foreseen that there will be any significant adverse impact on any European conservation site (e.g. Natura 2000, Habitats or Birds Directives sites) in the project area. The typical potential impact during construction would be noise, dust, vibration, traffic disruption, and impact on sea floor, water quality, birds, fish and marine mammal populations.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Hub and Subsea Cables
11/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
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08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Caithness Converter Station
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 500 Millionen Pfund Sterling der EIB für die Stromübertragungsleitung Caithness-Moray

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Hub and Subsea Cables
Datum der Veröffentlichung
6 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63746728
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150580
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65209873
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150580
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Dounreay-Mybster 275 and 132 kV OHL
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63747034
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150580
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Blackhillock Substation Expansion - Environmental Statement
Datum der Veröffentlichung
5 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63747035
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150580
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Caithness Converter Station
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63746132
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150580
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130121691
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150580
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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06/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Hub and Subsea Cables
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Übersicht
SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
Datenblätter
SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 500 Millionen Pfund Sterling der EIB für die Stromübertragungsleitung Caithness-Moray

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen