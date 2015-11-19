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UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO

Unterzeichnung(en)

Betrag
36.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 36.000.000 €
Wasser, Abwasser : 36.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/05/2016 : 36.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/05/2016
20150570
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
UNIACQUE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 36 million
EUR 115 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

2014-2019 investments in water and wastewater schemes

The project will help ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by EU and national legislation. The project will therefore contribute to improving the local population's quality of life and the quality of the environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have a positive environmental and social impact on water and wastewater services in line with the standards mandated by the Urban Wastewater Directive (91/271/EEC), as amended by Directive 98/15/EC, and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and when required.

Weitere Unterlagen
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64574075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150570
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151648678
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150570
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
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Übersicht
UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Datenblätter
UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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