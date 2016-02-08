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MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
11.700.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 11.700.000 €
Energie : 11.700.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/02/2016 : 5.850.000 €
25/02/2016 : 5.850.000 €
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Übergeordnetes Projekt
EIB CO-INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/02/2016
20150567
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
MIROVA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 27 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-investment in an onshore wind farm with a capacity of 23.1 MW.

The project concerns a ready-to-build onshore wind farm in Sweden. The project will contribute to meeting the EU and Swedish targets for energy generated from renewable energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A comprehensive Environmental Impact Assessment (EIA) has been conducted and the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation. The project will generate positive environmental impacts, notably by reducing Greenhouse Gas emissions. The potential negative environmental impacts of the project are mainly limited to the construction phase. Related conditions are included in the environmental permit and the construction planning takes these conditions into account.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. In this case, the promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
Datum der Veröffentlichung
23 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64837528
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150567
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130428750
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150567
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
Datenblätter
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

Support for the Langmarken onshore wind farm located in Sweden’s Värmland County; co-investment alongside the Mirova-Eurofideme 3 fund, first project funded in Sweden under the European Fund for Strategic Investments
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
©Mirova
Support for the Langmarken onshore wind farm located in Sweden’s Värmland County; co-investment alongside the Mirova-Eurofideme 3 fund, first project funded in Sweden under the European Fund for Strategic Investments
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
©Mirova
Support for the Langmarken onshore wind farm located in Sweden’s Värmland County; co-investment alongside the Mirova-Eurofideme 3 fund, first project funded in Sweden under the European Fund for Strategic Investments
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
©Mirova
Support for the Langmarken onshore wind farm located in Sweden’s Värmland County; co-investment alongside the Mirova-Eurofideme 3 fund, first project funded in Sweden under the European Fund for Strategic Investments
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
©Mirova

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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