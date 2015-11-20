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EUROMED RORO

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROMED RORO
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROMED RORO

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2016
20150563
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EUROMED RORO
GRIMALDI GROUP SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 501 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and enlargement of Grimaldi Euromed SpA fleet through the acquisition of 10 new Pure Car/truck carrier vessels which are to be employed on their Europe-North-America route

By improving the environmental performance of Grimaldi Euromed SpA fleet, the project will contribute to the development of a sustainable transport system for short and long-distance freight cargo.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves the acquisition of cargo vessels and does not require an environmental impact assessment (EIA) under Annex II of Directive 2011/92/EU. Any potential environmental issues will be investigated during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter's processes during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
30/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROMED RORO
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROMED RORO

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROMED RORO
Datum der Veröffentlichung
30 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65485435
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150563
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EUROMED RORO
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
166609509
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150563
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROMED RORO
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROMED RORO
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Datenblätter
EUROMED RORO

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen