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UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
256.953.812,56 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 256.953.812,56 €
Bildung : 256.953.812,56 €
Unterzeichnungsdatum
17/02/2016 : 256.953.812,56 €
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25/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 200 Millionen Pfund Sterling für führende Rolle Edinburghs in Lehre und Forschung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/02/2016
20150556
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
UNIVERSITY OF EDINBURGH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 340 million (GBP 250 million)
EUR 680 million (GBP 500 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Funding the capital expenditure (Capex) programme of the University of Edinburgh

The purpose of the project is to increase the relevance and quality of teaching, learning and academic research capacity at the university by increasing and improving the overall quality of the existing academic space. The project will contribute to human capital formation and research, development and innovation (RDI) capabilities in the UK.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU). An EIA is therefore not required in accordance with this directive. However, parts of the investment might be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing, genetically modified organisms (GMOs), biosafety hazards and waste management will also be checked.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
25/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 200 Millionen Pfund Sterling für führende Rolle Edinburghs in Lehre und Forschung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
25 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64910481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150556
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
183759438
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150556
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 200 Millionen Pfund Sterling für führende Rolle Edinburghs in Lehre und Forschung

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen