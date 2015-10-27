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PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2015 : 40.000.000 €
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05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB vergibt Darlehen an Puratos

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2015
20150537
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
PURATOS NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 96 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing Puratos' research, development and innovation (RDI) programme in food ingredients focused in particular on leveraging fermentation technology and optimising the nutritional composition of foods.


The operation targets the promoter's RDI programme in the areas of nutrition, taste, texture, food processing and shelf life extension. The activities will be predominantly carried out in Belgium between 2016 and 2018. This operation would be the second loan to the promoter and represent the continuation of the RDI programme carried out between 2012 and 2015.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. At appraisal, it will be determined if any of the activities to be carried out would require a change to existing environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB vergibt Darlehen an Puratos

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62896951
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150537
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92783818
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150537
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
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Datenblätter
PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
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Belgien: EIB vergibt Darlehen an Puratos

Aktuelles und Storys

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