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NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2016 : 30.000.000 €
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Malawi: Bank der EU unterstützt Agrarsektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2016
20150530
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY
NATIONAL BANK OF MALAWI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Intermediated facility to support limited-scale private sector investments in Malawi, with an emphasis on the development of new agricultural storage capacity

Financing of investments carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Malawi

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental and social assessment capacities and approval requirements of the Malawi authorities will be assessed at appraisal, in order to ensure compliance of the operation with the Bank's environmental and social policy.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the investments is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Malawi: Bank der EU unterstützt Agrarsektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Malawi: Bank der EU unterstützt Agrarsektor
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Photogallery

Intermediated facility to support private sector investments, especially in agri-storage infrastructure, carried out by small, medium-sized and mid-cap enterprises in Malawi
National Bank of Malawi Agristorage Facility
Fotograf: Floris Vermeulen
©EIB
Intermediated facility to support private sector investments, especially in agri-storage infrastructure, carried out by small, medium-sized and mid-cap enterprises in Malawi
National Bank of Malawi Agristorage Facility
Fotograf: Floris Vermeulen
©EIB
Intermediated facility to support private sector investments, especially in agri-storage infrastructure, carried out by small, medium-sized and mid-cap enterprises in Malawi
National Bank of Malawi Agristorage Facility
Fotograf: EIB
©National Bank of Malawi

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen