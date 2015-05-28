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IBERDROLA ENERGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 82.000.000 €
Spanien : 118.000.000 €
Industrie : 2.000.000 €
Energie : 198.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/05/2016 : 820.000 €
23/05/2016 : 1.180.000 €
23/05/2016 : 81.180.000 €
23/05/2016 : 116.820.000 €
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Related public register
19/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA ENERGY RDI
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA ENERGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Iberdrola unterzeichnen Darlehen über 500 Millionen Euro zur Modernisierung der Stromverteilungsnetze in Spanien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/05/2016
20150528
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IBERDROLA ENERGY RDI
IBERDROLA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 427 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises selected investments in research, development and innovation (RDI) in the promoter's strategic business areas over the period 2015-2018, developing innovative technologies in the fields of i) electricity distribution, including smart grids, ii) electricity generation, emission control and markets, iii) renewable energy generation, and iv) energy systems, including electric mobility and storage.

The investments are intended to diversify the promoter's range of products and services, and to adapt existing products to market demand.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities will be carried out in existing research and development (R&D) facilities that will not change their already authorised scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed in accordance with Directive 2011/92/EU. The outcome of the R&D project is expected to have positive impact on the environment, improving the environmental performance of the promoter through the deployment of renewable energies, efficient power generation as well as optimisation of the power distribution.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive (2004/17/EC), and is therefore required to tender works, supplies and services contracts according to public procurement rules, including publication in the Official Journal of the EU, where appropriate.

Weitere Unterlagen
19/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA ENERGY RDI
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA ENERGY RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Iberdrola unterzeichnen Darlehen über 500 Millionen Euro zur Modernisierung der Stromverteilungsnetze in Spanien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA ENERGY RDI
Datum der Veröffentlichung
19 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65343891
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150528
Sektor(en)
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Spanien
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA ENERGY RDI
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95110662
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150528
Sektor(en)
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Spanien
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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19/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA ENERGY RDI
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29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA ENERGY RDI
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Übersicht
IBERDROLA ENERGY RDI
Datenblätter
IBERDROLA ENERGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Iberdrola unterzeichnen Darlehen über 500 Millionen Euro zur Modernisierung der Stromverteilungsnetze in Spanien

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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