IBERDROLA ENERGY RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises selected investments in research, development and innovation (RDI) in the promoter's strategic business areas over the period 2015-2018, developing innovative technologies in the fields of i) electricity distribution, including smart grids, ii) electricity generation, emission control and markets, iii) renewable energy generation, and iv) energy systems, including electric mobility and storage.
The investments are intended to diversify the promoter's range of products and services, and to adapt existing products to market demand.
The project activities will be carried out in existing research and development (R&D) facilities that will not change their already authorised scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed in accordance with Directive 2011/92/EU. The outcome of the R&D project is expected to have positive impact on the environment, improving the environmental performance of the promoter through the deployment of renewable energies, efficient power generation as well as optimisation of the power distribution.
The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive (2004/17/EC), and is therefore required to tender works, supplies and services contracts according to public procurement rules, including publication in the Official Journal of the EU, where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.