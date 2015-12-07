SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION

Übersicht
This project entails the modernisation of the electricity transport and distribution networks in Senegal.
The proposed investment programme concerns the upgrade and modernisation of the electricity transmission and distribution networks in Senegal. In particular this comprises the densification and extension of the electricity network, inter-connection of currently isolated networks, modernisation of crucial distribution equipment and facilities, installation of 300,000 pre-paid meters, 15,000 smart meters for large electricity consumers, and the establishment of a modern customer-relationship-management system. Part of the funds provided by the EIB will be dedicated to rural electrification and to the development of the transmission and distribution network in the southern part of Senegal.
If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring the competent authority to determine the need for a full EIA. The status of the EIA process for all components that could require an EIA will be checked at appraisal. The impact that can be typically expected from the proposed activities relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction, and possibly land acquisition and resettlement. The environmental and social aspects of the project will be assessed in detail during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.