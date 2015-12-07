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SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
87.830.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 87.830.000 €
Energie : 87.830.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2017 : 12.830.000 €
28/11/2016 : 75.000.000 €
(*) Einschließlich 12.830.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
Andere Links
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11/10/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Rapport provisoire Analyse Environnementale Initiale - Projet de construction du Poste Blindé 90kv Cap de Biche
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08/01/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2016
20150491
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION
SENELEC SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 88 million
EUR 159 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project entails the modernisation of the electricity transport and distribution networks in Senegal.

The proposed investment programme concerns the upgrade and modernisation of the electricity transmission and distribution networks in Senegal. In particular this comprises the densification and extension of the electricity network, inter-connection of currently isolated networks, modernisation of crucial distribution equipment and facilities, installation of 300,000 pre-paid meters, 15,000 smart meters for large electricity consumers, and the establishment of a modern customer-relationship-management system. Part of the funds provided by the EIB will be dedicated to rural electrification and to the development of the transmission and distribution network in the southern part of Senegal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring the competent authority to determine the need for a full EIA. The status of the EIA process for all components that could require an EIA will be checked at appraisal. The impact that can be typically expected from the proposed activities relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction, and possibly land acquisition and resettlement. The environmental and social aspects of the project will be assessed in detail during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
11/10/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Rapport provisoire Analyse Environnementale Initiale - Projet de construction du Poste Blindé 90kv Cap de Biche
11/10/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Etude d'impact Envirionnemental et Social du Projet de Rehabilitation de la ligne 90kv Hann - CDB1
11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION
08/01/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Cadre de Politique de Réinstallation (CPRP)
08/01/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Etude d'Impact Environnementale et Sociale - Dakar-Gorée
08/01/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Rapport provisoire Analyse Environnementale Initiale - Projet de construction du Poste Blindé 90kv Cap de Biche
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67211362
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150491
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Etude d'impact Envirionnemental et Social du Projet de Rehabilitation de la ligne 90kv Hann - CDB1
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67208352
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150491
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67132341
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150491
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Cadre de Politique de Réinstallation (CPRP)
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92301695
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150491
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Etude d'Impact Environnementale et Sociale - Dakar-Gorée
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125764156
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150491
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92302900
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150491
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION
Datenblätter
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Modernisation and expansion of the electricity transport and distribution networks in Senegal.
SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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