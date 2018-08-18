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CORRIDOR COTIER - SECTION SUD

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 65.000.000 €
Verkehr : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2018 : 65.000.000 €
Andere Links
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18/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD - Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES)
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18/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD - Etude d'Inpact Environnemental et Social (EIES) - Rapport final
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05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2018
20150490
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CORRIDOR COTIER - SECTION SUD
AGEROUTE SENEGAL (AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 170 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet prévoit le financement des travaux de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack ainsi que le désenclavement des régions du sud du Sénégal.

Le projet s'inscrit sous le mandat de Cotonou et répond aux objectifs de développement d'infrastructures sociales et économiques, notamment dans le secteur des transports. Le projet contribue aux objectifs prioritaires d'intégration régionale, de réduction de la pauvreté et de croissance économique inclusive. Le projet fait partie des plans stratégiques nationaux, régionaux et continentaux, et correspond à une section du corridor transafricain n°7 (RTA7) Dakar-Lagos. La Banque a approuvé et signé une première opération sur le même corridor (« Pont de Rosso ») à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, signée en 2017.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le promoteur a préparé les études environnementales et sociales avec le support et selon les exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD) et les standards de la BEI. L'Étude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES), et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ont été soumis aux autorités compétentes et ont obtenu la certification de conformité environnementale au Sénégal. Un plan d'Action de Réinstallation involontaire (PAR) est en cours de révision pour répondre aux standards de la BEI accompagné d'un plan d'engagement des parties prenantes. En général, une attention particulière sera portée sur la capacité du promoteur à mettre en oeuvre le PGES et le PAR.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque.

Weitere Unterlagen
18/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD - Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES)
18/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD - Etude d'Inpact Environnemental et Social (EIES) - Rapport final
05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD - Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES)
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86378609
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150490
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD - Etude d'Inpact Environnemental et Social (EIES) - Rapport final
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86468233
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150490
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86795931
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150490
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION SUD - Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES)
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CORRIDOR COTIER - SECTION SUD
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CORRIDOR COTIER - SECTION SUD

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